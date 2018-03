Le bateau d’Henri a définitivement quitté le Grand-Large ce matin

Des nuages arriveront depuis l'ouest, mais nous conserverons un temps sec et de belles éclaircies. Vers midi, les températures se situeront entre 5 et 11 degrés. Le vent de secteur sud à sud-est se renforcera pour devenir le plus souvent modéré.

12h 12°C 16 km/h 14h 12°C 15 km/h 16h 11°C 15 km/h 18h 8°C 18 km/h 20h 6°C 20 km/h 22h 6°C 20 km/h