Patrick Mélis va quitter son emploi dans une ASBL provinciale

Vendredi dernier, lors de la réunion du conseil d’administration du Centre informatique du Hainaut (CIH), une ASBL provinciale, Patrick Mélis, directeur général à la province du Hainaut, a annoncé qu’il mettrait un terme à son emploi rémunéré au 31 décembre de cette année. «Il n’y a rien d’illégal à tout cela mais je veux montrer l’exemple», déclare-t-il. «Je suis un fonctionnaire et non un élu», insiste-t-il... Suite aux affaires Annie Taulet et Lionel Bonjean, la Province a diminué le nombre de ses ASBL.

En février 2017, les révélations portant sur les salaires perçus par la députée provinciale Annie Taulet (PS) comme présidente de l’ASBL Centre Informatique du Hainaut, et l’ex-conseiller provincial Bernard Liébin (MR) comme vice-président, lesquels ont perçu pendant des années respectivement 18.000 et 13.500 € brut par an, créaient un malaise au sein de l’institution provinciale.