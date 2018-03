Sports moteurs: Semspeed présente sa nouvelle livrée

Les frères Semoulin et le staff de Semspeed n’ont pas chômé durant la trêve hivernale. Entre le déménagement de leurs ateliers, la vente de leur ancien bolide et l’achat non pas d’une mais de deux nouvelles Peugeot 308, les triples champions de Belgique s’apprêtent à signer un retour fracassant sur la scène nationale. Ils retrouveront en effet le BGDC et son championnat Hundred Series les 14 et 15 avril prochains.

Vice-champions d’Europe des 24h TCE Series en SP3/GT4, les Thulinois ne feront donc plus partie de l’aventure européenne cette saison. « Nous envisageons de participer à l’un ou l’autre meeting international, mais plus à un championnat dans son intégralité », confie en exclusivité Benoît Semoulin. «