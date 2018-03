Athlé: trois catégories pour le meeting indoor des jeunes au MOHA

Ce samedi, le club du MOHA à Obourg organisait son meeting indoor pour les benjamins, pupilles et minimes.

Dans leur salle, les athlètes montois ont rivalisé avec les compétiteurs des environs, de Saint-Ghislain, Ath, Dour ou Lessines, mais aussi avec ceux venus de plus loin, notamment de Flandre ou de Namur. Epinglons les victoires du MOHA, avec les benjamines Elphie Rota à la hauteur et à la longueur, le benjamin Loïc Osset sur 60m et en hauteur, la minime Abigaël Bkonda sur 60m..