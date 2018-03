Semi-marathon de Mons: plus de mille dossards écoulés

La première édition du semi-marathon de Mons se déroulera le dimanche 25 mars. Vendredi dernier, les organisateurs ont officiellement présenté le parcours et les détails liés à la course.

L’événement dont les fonds récoltés seront reversés au Télévie suscite un certain engouement. La barre des 1000 participants est déjà franchie à onze jours du départ. « Nous comptons 1.300 coureurs en plus des marcheurs et des enfants », souligne Donato Di Stazio, président de l’équipe organisatrice. « Le rendez-vous est déjà une réussite.