Le ciel restera très nuageux partout avec un risque de pluie faible ou de bruine, surtout dans la moitié nord-est du pays, et de neige fondante sur les hauteurs ardennaises. Dans l'ouest et le long de la frontière française, le temps deviendra graduellement plus sec. Cet après-midi, les températures atteindront des valeurs comprises entre 3 degrés en Ardenne et 8 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest. Dans le nord-est sera encore temporairement assez fort avec des jusqu'à 55 km/h.

15h 6°C 16 km/h 17h 6°C 14 km/h 19h 4°C 5 km/h 21h 2°C 2 km/h