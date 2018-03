«Fast & Furious» sur la N545 à Frameries

Samedi soir, trois jeunes conducteurs s’amusaient à rouler le plus vite possible sur la N545 entre Quaregnon et Frameries. La vitesse y est pourtant limitée à 30 km/h en raison de travaux. Pas de chance pour ces jeunes chauffards: ils ont été aperçus par la police et ont été interpellés.

Les chauffards inconscients sont de plus en plus présents sur nos routes. La police boraine en a encore eu la preuve samedi soir. Une équipe de la zone, qui circulait sur Frameries, a aperçu trois véhicules roulant à vive allure. «