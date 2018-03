Football: les Francs Borains s’ouvrent aux jeunes d’Elouges-Dour

Pendant que les têtes pensantes des Francs Borains et d’Hornu campent toujours sur leurs positions et peinent à trouver un terrain d’entente afin de mettre sur pied leur rapprochement, Elouges-Dour et le RFB ont pris la décision de collaborer au niveau des jeunes.

« Concrètement, jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans, un gamin pourra passer d’un club à l’autre quand il le souhaite », explique Bob Di Antonio, proche des deux clubs. «