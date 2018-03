Mons: tabassée à la gare par 3 sœurs, elle a le visage en sang

Mercredi dernier, une violente altercation a éclaté sur la voie publique à Mons, non loin de la gare. La bagarre a été filmée. On y voit trois jeunes femmes, sœurs, s’en prendre à une autre, mineure. Cette dernière se fait tirer les cheveux, est plaquée contre une voiture stationnée puis jetée par terre... Elle termine le visage en sang. Une plainte a été déposée auprès de la police de Mons - Quévy.

