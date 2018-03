L’athénée royal de Mons lutte contre le harcèlement

Ce lundi matin, l’athénée royal de Mons a réuni les professeurs et les parents d’élèves autour d’une problèmatique qui touche les jeunes. Une application smartphone est lancée pour lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement. Le système a été mis en place il y a deux ans mais débute officiellement ce mardi.

L’athénée royal de Mons a vu sa salle d’étude remplie, non d’élèves, mais de professeurs et de parents d’élèves ou de futurs élèves, tous réunis dans ce même endroit. En effet, ce lundi matin la direction de l’établissement a invité tous ses enseignants et les parents à une séance d’information.