Basket: Mons-Hainaut est de retour dans la cour des grands

Si la Coupe de Belgique constitue le plus court chemin vers un trophée, on ne s’invite pas par hasard en finale. Depuis l’entame de la saison, celle du renouveau, Mons-Hainaut revit et, surtout, atteint la plupart de ses objectifs.

Celui de reconquérir son public s’est opéré au fil des matches, et a même dépassé toutes les attentes en termes de mobilisation de supporters ce dimanche à Forest National, « où ils m’ont carrément donné des frissons quand je suis sorti du vestiaire, et je garderai cela en souvenir dans mon cœur pour toute ma vie