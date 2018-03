Finale de la Coupe: Ostende a tremblé

Par Jean-Michel Manderick et Stéphane Druart

En plus d’avoir réussi à mobiliser plus de 3.000 supporters déchaînés, à l’image du président Ronald Gobert, Mons-Hainaut a poussé Ostende dans ses derniers retranchements en finale de Coupe de Belgique (84-80). Au bout de la prolongation, ce sont pourtant le «Général» Djordjevic, et son lieutenant Jean Salumu arrivé à maturité, qui ont soulevé le trophée.