Horodateurs: 17 millions € de recettes à Mons

Début 2014, la Ville de Mons décidait de partir à la chasse aux mauvais payeurs des p.-v. pour le non approvisionnement des horodateurs, et ce depuis 2008. Ce qui à l’époque représentait un manque à gagner de 1,8 million d’euros en six ans dans les caisses communales. Aujourd’hui, le total des sommes à récupérer depuis 2008 reste de 1.311.000 euros. Mais sur cette même période, la Ville a encaissé 16,8 millions.