Derrière les directeurs généraux, souvent des élus communaux

L’annonce de la future nomination d’Anne-Sophie Charle comme directrice adjointe de la ville de Mons n’a pas fait que des heureux, suite à son passé de cheffe de cabinet d’Elio Di Rupo. Pourtant, dans la région, on retrouve bon nombre de directeurs généraux ou employés de l’administration qui exercent ou ont aussi exercé une fonction politique. Chez nous, les cas sont nombreux. Tour d’horizon non exhaustif.

Avoir une fonction politique dans une commune et travailler dans l’administration d’une autre est-il répréhensible ? La réponse est non mais certains doutent, et c’est légitime, de l’impartialité des principaux concernés.