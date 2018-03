«Un engouement exceptionnel pour la finale de la Coupe»

Vingt autocars et 3.000 supporters montois rallieront Forest National.

Avec plus de 3.000 supporters, et ce convoi de vingt autocars qui partira de la mons.arena, où sera fixé un premier rendez-vous aux alentours de 11h30 ce dimanche, à destination d’un Forest National qui sera « sold out » pour l’occasion, l’engouement populaire que suscite la présence de Mons-Hainaut en finale de Coupe dépasse les attentes du club. «