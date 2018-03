À vous de jouer: tous fiers d’être de la région montoise!

Saint Georges, le dragon et tous leurs alliés ! - E. G.

Le journal La Province lance sa grande opération #MoiMontois. Concours, photos: à vous de jouer! Durant tout le printemps 2018, le journal La Province et le groupe Sudpresse s’investissent aux côtés des citoyens de la grande région de Mons qui veulent crier leur appartenance régionale. C’est l’action «#MoiMontois». Comme vous, votre journal a l’intime conviction que les Montois comptent plus que jamais en Belgique. Et nous voulons le faire savoir! Notre cité, notre identité.