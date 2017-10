Fermeture du viaduc Herrmann-Debroux: une heure de pointe plus tôt que d'habitude

L’heure de pointe lundi matin a commencé plus tôt que d’habitude. « À 6h30, des files étaient déjà constatées depuis Overijse (Brabant flamand) en direction de Bruxelles », a indiqué à l’agence Belga la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry. À 7h30, plus de 6km d’embouteillages étaient observés sur l’autoroute E411. Une demi-heure plus tard, les automobilistes perdaient 50 minutes avec des files de plus de 8 km sur l’autoroute E411 en direction de la capitale et plus de 11km sur le RO Waterloo. Peu avant 9h00, toutes les entrées dans Bruxelles étaient par ailleurs saturées.

La situation lundi matin sur les routes vers Bruxelles est qualifiée de « très difficile » par Bruxelles Mobilité à la suite de la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux, une des principales voies d’accès reliant la Wallonie à la capitale. La circulation entre la sortie de l’autoroute E411 et le viaduc a dû être ramenée sur une seule bande.

« On incite vraiment les automobilistes à profiter des solutions mises en place, à savoir faire usage du nouveau parking SNCB de Louvain-la-Neuve ainsi que des bus Conforto depuis le parking de Walibi à Wavre. Ces alternatives ne sont malheureusement pas prises d’assaut. Or le trafic en bus est fluide vers Bruxelles car une bande de circulation lui est réservée et les deux parkings de transit ainsi que les trains sont loin d’être remplis », indique Camille Thiry.

Au total, 4.200 places de parking supplémentaires sont offertes en Wallonie, accompagnant un renforcement des lignes du TEC (notamment à Louvain-la-Neuve et Wavre-Walibi) et de la SNCB qui propose cinq trains supplémentaires (aller-retour matin et soir Louvain-la-Neuve et Ottignies et un train retour vers Namur). De son côté, De Lijn propose des bus supplémentaires au départ d’Hoeilaert et Overijse, à raison de six bus par heure.

La fermeture du viaduc entraîne également d’importants reports du trafic sur d’autres axes de la capitale, à l’instar notamment de la chaussée de la Hulpe et de l’avenue de Tervueren, relève par ailleurs Bruxelles Mobilité.

Le viaduc d’Herrmann-Debroux a dû être fermé dans la nuit de vendredi à samedi pour cause de problème de stabilité.

Les alternatives conseillées

Pour les navetteurs qui n’ont pas le choix – bien que le covoiturage reste vivement conseillé – voici les déviations conseillées par la police fédérale :

1/Pour les navetteurs venus du sud du pays, la police de la route conseille de prendre la E42 vers Charleroi et de rejoindre le ring de Bruxelles via Nivelles (E19).

2/Dans la région de Louvain la Neuve, bifurquer via la N25 pour la E19 à hauteur de Nivelles. Privilégier le ring ouest, mieux à même d’absorber le trafic.

3/Les habitants des Ardennes brabançonnes sont invités à passer par le nord en allant chercher l’E40.

4/La N5 est aussi signalée comme une alternative pour rejoindre Bruxelles, mais plutôt à conseiller aux automobilistes les plus proches.

Par ailleurs, la police incite à décaler tant que possible l’heure de départ en dehors des heures de pointe (entre 7h et 9h30).