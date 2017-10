Avis de recherche: André Mercier (66 ans) a disparu samedi à Warquignies

Selon le parquet de Mons, qui diffuse un avis de recherche, il s’agit d’André Mercier, un homme âgé de 66 ans, qui a quitté l’hôpital de Warquignies situé à Boussu samedi vers 13h. Depuis, il ne s’est plus manifesté. M. Mercier est de corpulence mince et mesure environ 1m65. Il a les cheveux courts et foncés. Il pourrait porter un jean bleu et un polo à rayures grises.