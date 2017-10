Fermeture du viaduc Herrmann-Debroux: le TEC adapte le trajet des Conforto et lance une ligne Walibi

La société de transport en commun wallonne (TEC) adaptera dès lundi le trajet de ses Conforto, la ligne express reliant Louvain-la-Neuve à la capitale. Une nouvelle ligne sera par ailleurs mise en place entre le parking de Walibi et la station de métro Herrmann-Debroux. Ces mesures seront d’application jusqu’à jeudi matin, soit le délai de fermeture minimum du viaduc Herrmann-Debroux, annoncée samedi par les autorités bruxelloises.

Les trois lignes Conforto, Conforto Bis et E partiront aux heures normales. Le Conforto (Louvain-la-Neuve - Wavre - Ixelles) n’ira pas jusqu’à son terminus et s’arrêtera à Herrmann-Debroux pour offrir une correspondance avec les lignes de la STIB et de De Lijn. Il retournera ensuite à son point de départ (Louvain-la-Neuve) en passant par Wavre. Le Conforto Bis (Louvain-la-Neuve - Wavre - Metro Roodebeek) effectuera son parcours normal, de même que la ligne E (Eghezée - Wavre - Etterbeek).

Le TEC avertit de probables retards sur ces lignes «dès l’arrivée à Bruxelles, (...) liés à la situation exceptionnelle de fermeture du viaduc».

Le groupe affrète également des bus supplémentaires pour lancer une nouvelle ligne entre le parking de Walibi, qui sera gratuit, et Herrmann-Debroux. Le matin de 6 à 10 heures et l’après-midi de 15 à 20 heures, des bus partiront avec une fréquence de 15 minutes.

«Les bus seront aux couleurs du TEC et des contrôleurs seront présents afin d’aider à l’embarquement», précisait dimanche la Société régionale wallonne du transport dans un communiqué. Vu que l’offre maximale des bus TEC mise à disposition, les bus supplémentaires seront loués à des entreprises privées, comme c’est déjà le cas sur certaines lignes du réseau classique. Ces bus restent conduits par des chauffeurs du TEC.

Le coût du voyage TEC sera identique au prix d’un trajet en Conforto: 5,5 euros par trajet ou 10 euros aller-retour.