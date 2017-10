Tokyo: souverain, David Goffin bat Mannarino et remporte un 4e titre ATP, le deuxième de rang

Goffin s’est imposé sur le score de 6-3, 7-5 après 1 heure et 25 minutes de jeu, lors de cette épreuve sur surface dure dotée de 1.563.795 dollars, ce dimanche, au Japon.

Le Belge est directement entré dans sa finale, ne laissant que peu d’occasions au Français sur sa mise en jeu. Aussi efficace sur son service qu’en retour, Goffin a fait le break dans le 4e jeu de la rencontre. Il a ensuite conservé cet avantage jusqu’au terme du premier set (6-3).

Mais le Français de 29 ans, toujours à la recherche de son premier sacre sur le circuit ATP après trois défaites en finale, n’a pas renoncé. En effet, le gaucher francilien est parvenu à breaker ’la Goff’ dans le second set, menant 2-4. Mais le N.1 belge a rétorqué dans la foulée, recollant à 4-4.

Alors que le score était de 5-5, le droitier de Rocourt a réalisé un très bon jeu de retour, le ponctuant sur un magnifique retour long de ligne de revers gagnant (6-5). Il a ensuite confirmé ce break par un dernier jeu de service rondement mené (7-5).

Goffin, 26 ans, décroche à Tokyo son 4e titre ATP après ses sacres aux tournois de Kitzbühel et Metz en 2014 et celui de Shenzhen dimanche dernier. Après sa blessure à la cheville à Roland-Garros, David Goffin a retrouvé toutes ses sensations, remportant un 9 match de rang sur le circuit. Ces succès aux tournois de Shenzhen et de Tokyo sont de bonne augure en vue de la finale de la Coupe Davis, qui se disputera également sur surface dure, fin novembre à Lille contre la France.

Ce titre constitue aussi pour le Belge un pas très intéressant vers une toute première qualification pour les ATP Finals, le Masters, qui réunira à Londres, du 12 au 19 novembre, les huit meilleurs joueurs de l’année 2017.