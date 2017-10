GP du Japon: victoire d'Hamilton qui s'envole au championnat pilotes, Stoffel Vandoorne finit 14e

Hamilton compte désormais 59 points d’avance au championnat sur Vettel et peut être sacré dès le GP des Etats-Unis dans deux semaines s’il s’impose à Austin et que Vettel ne fait pas mieux que 6e.

Le Britannique, parti en pole-position, a devancé sur le circuit de Suzuka les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l’Australien Daniel Ricciardo pour décrocher la 61e victoire de sa carrière, la 8e cette saison.

Dans les trois derniers tours d’une course jusque-là assez tranquille pour lui, Hamilton s’est plaint soudainement de vibrations anormales de son bloc propulseur et a dû résister à la pression de Verstappen, revenu à moins d’une seconde. Soulagé après avoir passé la ligne d’arrivée, le triple champion du monde s’est agenouillé, encore casqué, devant sa monoplace.

«Cela été une course incroyable et pas facile car les Red Bull étaient très rapides aujourd’hui», a expliqué Hamilton. «Les pneus sont devenus froids en fin de course et j’ai dû gérer le trafic», a-t-il souligné, avec un grand sourire sur le podium. «Je n’aurais jamais rêvé avoir cet avantage phénoménal après cette course, je dois remercier mon équipe pour la fiabilité qu’elle m’a apporté cette saison», s’est félicité le Britannique.

Un terrible coup à Vettel

Avec ce succès, il porte en effet un coup terrible à Vettel, qui a abandonné dimanche dès le 5e tour du Grand Prix, en raison d’un problème de bougie. L’Allemand a informé son écurie qu’il rencontrait un problème de puissance dès le tour de formation. Il a ensuite passé son régime moteur en mode par défaut, sans résultat, et a été contraint de rentrer aux stands pour abandonner.

Ferrari avait déjà connu une série de problèmes mécaniques au Grand Prix de Malaisie il y a une semaine, où Vettel n’avait pas pu prendre part aux qualifications et, parti dernier, était remonté jusqu’à la 4e place. Il s’agit du deuxième abandon de la saison pour Vettel, qui avait été pris dans un accrochage avec son équipier finlandais Kimi Räikkönen et Verstappen dès le départ du Grand Prix de Singapour il y a trois semaines.

Le Français Esteban Ocon (Force India) a terminé à la sixième place devant son équipier mexicain Sergio Perez. Le Belge Stoffel Vandoorne, parti 9e, a fini à une triste 14e place.