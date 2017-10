La nébulosité sera variable à parfois abondante ce dimanche, avec des averses, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront de l’ordre de 10 à 14 degrés en Ardenne et 14 à 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré d’ouest, s’orientant au nord-ouest.

Cette nuit, le temps deviendra généralement sec avec une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. En Ardenne, la visibilité sera parfois limitée par des nuages bas. Ailleurs, des brumes seront possibles. Les minima seront proches de 7 degrés en Hautes Fagnes, de 9 degrés dans le centre et de 12 degrés au littoral. Le vent sera faible de secteur nord-ouest, revenant au secteur sud-ouest.

Lundi, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, la nébulosité sera variable à abondante avec des ondées. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés en Ardenne et entre 14 et 16 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré d’ouest, s’orientant au sud-ouest.

Mardi, une perturbation traversera le pays d’ouest en est. Le ciel sera généralement très nuageux avec de la pluie. Les maxima resteront voisins de 15 ou 16 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort, de sud-ouest.

A partir de mercredi, la Belgique se trouvera au flanc nord d’un anticyclone qui couvrira la moitié sud de l’Europe. Le temps deviendrait plus sec, mais des zones de pluie et d’averses ne se trouveront jamais très loin.