La Bélarusse Alexandra Chichikova, première Miss Monde en fauteuil roulant!

La Bélarusse Alexandra Chichikova, 23 ans, étudiante en psychologie et pédagogie sociale, a été sacrée samedi Miss Monde en fauteuil roulant à l’issue d’un concours inédit organisé à Varsovie. La Sud-Africaine Lebohang Monyatsi et la Polonaise Adrianna Zawadzinska ont été élues respectivement première et deuxième dauphines.