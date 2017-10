En faisant l’essentiel du travail juste avant le repos, avec deux buts en cinq minutes, les Francs Borains ont repris la tête du classement en D3A, avant le déplacement de Tournai à Solre. Les Borains ont marqué via Dahmani et Chaabi. Et, à peine entré au jeu, Debole a fixé le score à 0-3 en fin de partie.