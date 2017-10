La fermeture confirmée du viaduc Herrmann-Debroux jusqu'à jeudi matin au moins!

La circulation sur l’E411 entre le carrefour Léonard et le viaduc Herrmann-Debroux sera ramenée sur une seule bande dès dimanche, a annoncé la commune d’Auderghem. Les autorités communales ont pris cette mesure de régulation en raison de la fermeture jusqu’à jeudi matin au moins du viaduc, une des principales voies d’accès à la capitale. Les bus, eux, conserveront une bande protégée sur ce même tronçon.

Ces mesures, mises en œuvre dès ce dimanche, permettront «de réguler les flux entrants et devraient minimiser les embarras dans les quartiers d’Auderghem et dans Bruxelles», a commenté Christophe Magdalijns, bourgmestre faisant fonction.

Toujours selon les autorités communales, Bruxelles Mobilité va aménager «le plus rapidement possible» la chaussée de Wavre pour le trafic sortant, de manière à permettre de s’engager sur l’E411 «dès à hauteur des radars et non pas 400 mètres plus loin».