Plusieurs personnes ont été blessées après qu’une voiture est montée sur le parvis du National History Museum de Londres, précisent nos confrères du DailyMail. Un homme a été arrêté sur place devant des touristes médusés. Il a été neutralisé au sol par les policiers peu après 14h20, heure locale (15h20, heure belge).

Des témoins racontent

Interrogé par nos confrères de The Independent, Lesley Carter, un témoin de l’incident, raconte : « J’ai vu l’homme faucher plus ou moins six personnes. Un homme a essayé de l’arrêter avec son enfant de quatre ou cinq ans dans les bras. La voiture s’est encastrée contre un mur, entre deux autres véhicules. Le conducteur est sorti avant d’être neutralisé au sol. Sur place, de nombreuses personnes courraient dans tous les sens. Après quelques minutes, la police est intervenue. »

Un témoin, Leonard, a raconté à l’AFP avoir vu des scènes de panique. « J’étais près de la station de métro South Kensington, il y avait beaucoup de policiers. Et puis soudain une policière a crié à la foule de courir, et tout le monde est parti dans un mouvement de panique, beaucoup de gens criaient ».

Police have blocked off the road right in front of the natural history museum towards south ken station pic.twitter.com/xqtk6Xa6lq — Gina Duggan (@ginaduggan) 7 octobre 2017

Sur son compte Twitter, le musée précise qu’un « incident sérieux a eu lieu en dehors du musée. Nous travaillons avec la police et nous vous donnerons des nouvelles lorsque nous aurons davantage d’informations ».