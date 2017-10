Les prévisions météo jusque la fin de l'année: «Des mois plus chauds que la normale»

Philippe Mievis de MeteoBelgique avait annoncé, fin août, un mois de septembre « avec une première décade variable mais correcte, une seconde nettement plus mitigée et une troisième plus douce avec de belles journées ensoleillées d’arrière-saison ».

« C’est exactement ce qu’il s’est passé même si la seconde décade fut encore plus médiocre qu’annoncé avec un temps frais et de nombreuses précipitations », se félicite le météorologue. Pour les deux derniers mois de l’automne météorologique, il affirme que la tendance progressive vers un temps plus humide et aux précipitations plus fréquentes semble se confirmer. « Octobre devrait encore être relativement sec mais c’est sans doute le dernier mois comme tel avant la fin de l’année », prédit-il. « Concernant la douceur, les mois devraient, là aussi, être plus chauds que la normale ». Et ce, au moins jusqu’en décembre !

> Octobre. « Après quelques jours sous influence dépressionnaire, la suite de la première décade sera sous influence à nouveau plus anticyclonique ». Une tendance qui se poursuivra en première partie de seconde décade. « Puis, la tendance s’inversera totalement aux alentours du 15 octobre. La deuxième quinzaine du mois verra le retour de conditions nettement plus dépressionnaires qui influenceront notablement nos régions ». Il pourrait y avoir beaucoup de vent. La toute fin de mois sera plus calme, mais plus fraîche.

> Novembre. « Le début de mois sera calme, frais… voire froid ». Les premières gelées de l’air sont envisagées et vont probablement se généraliser durant la semaine qui suivra la Toussaint. « Mais, vite, dès la fin de la première décade, ce sera à nouveau un temps perturbé avec, vent, pluie et relative douceur. » Ce sera le cas jusqu’à la fin du mois. « Mois qui sera très arrosé ».

> Décembre. « Cette tendance à un temps perturbé, trop doux pour la saison, devrait marquer aussi le premier mois de l’hiver météorologique, mais cela reste à confirmer ». Décembre pourrait cependant être plus automnal qu’hivernal avec une température de 1,2º supérieure à la normale.