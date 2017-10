Les magasins Action n'ont pas fini de se multiplier, avec de nouveaux établissements en 2018: le secret de cette réussite est bien gardé!

Le succès des enseignes Action n’est plus un secret pour personne. La marque surfe sur le phénomène et compte ouvrir de nouveaux établissements dans les tout prochains mois .

De nombreux Belges sont accros aux magasins Action. Certains ont même créé des « fans pages » sur Facebook où ils se partagent leurs bons plans. Les 142 boutiques présentes sur le sol belge accueillent chaque semaine des milliers de clients et leur nombre ne cesse de croître avec le temps.

La raison de ce triomphe : on y trouve de tout et à des prix très bas. 6.000 produits sont disponibles chaque jour dans les shops. Plus de 60 % de la gamme est variable pour laisser place chaque semaine à 150 nouveaux produits.

Un secret bien gardé

Le géant néerlandais est bien conscient de sa réussite en Belgique. Il a donc décidé de se concentrer sur le pays dans les prochaines années. En 2017, dix nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes… Et ce n’est pas fini !

L’enseigne prévoit l’ouverture d’un grand nombre de nouveaux magasins, avec des Action « du futur » en Belgique.

Ces deux villes sont déjà confirmées !

