La fontaine se vidait à Ans, alors qu'il n'y avait aucune fuite: on sait maintenant pourquoi! (photos)

On s’étonnait à Ans de voir l’eau de la fontaine de la place Nicolaï diminuer constamment alors qu’elle venait à peine d’être inaugurée. Et pourtant, une inspection avait permis de constater qu’il n’y avait aucune fuite. Mystère.

En août dernier, la commune d’Ans, dans la province de Liège, a inauguré sa nouvelle fontaine située place Nicolaï. Pour la deuxième édition d’Ans-les-Bains, la fontaine et les cascades ont été rendues opérationnelles.

Pourtant, peu après la fête des Coteaux, on a constaté des fuites dans cette fontaine qui fonctionne pourtant en circuit fermé. En effet, lors de la pêche aux canards organisée pour les enfants, on avait constaté que les canards en plastique circulaient avec difficulté d’un bassin à l’autre, le niveau de l’eau étant plus bas que d’habitude.

Après examen, les experts ont pourtant affirmé qu’il n’y avait pas de fuite dans cette fontaine récemment entretenue.

L’intrigue autour de cette fontaine est désormais terminée, on sait enfin ce qui la faisait disparaître ! (photos).

