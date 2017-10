cPark, la nouvelle application qui vous permet de vous garer partout… sans payer!

Petit nouveau dans le monde des apps, cPark est une création belge qui vous offre la possibilité de découvrir les zones de parkings disponibles autour de vous et de gagner de l’argent… en évitant les amendes.

Se garer en ville n’est pas toujours chose facile. Zone gratuite, à disque ou payante, il est facile de s’emmêler les pinceaux. Mais dans ce questionnement quasi quotidien pour les automobilistes, une application 100 % belge vient à leur aide : cPark.

Pour trouver les zones de stationnement

L’une des premières fonctions de l’application est de vous permettre de découvrir les zones de stationnement disponibles autour de vous. Mais ce n’est pas tout puisqu’elle fait le tri entre les parkings gratuits, les zones payantes ou à disque. De quoi vous éviter les erreurs d’inattention.

Pour éviter les amendes

Mais là où cPark devient encore plus intéressant, c’est qu’elle vous permet d’éviter les amendes de stationnement. Oui vous avez bien lu, éviter les amendes de stationnement. Pour ce faire, l’app compte sur sa communauté (déjà plus de 5000 membres) pour avertir du passage d’agents contrôleurs mais également pour fournir les heures durant lesquelles les contrôles sont plus fréquents.

Pour vous avertir

Enfin, dans sa volonté d’offrir une application la plus complète possible, l’équipe belge propose également des notifications pour vous avertir lorsque votre temps de stationnement est écoulé ou si un agent s’approche de votre véhicule.

Bref une petite application bien de chez nous qui peut être très utile et vous permettre d’économiser quelques euros. Disponible pour le moment à Anvers et Bruxelles, cPark devrait bientôt s’élargir à d’autres grandes villes comme Namur, Charleroi ou Liège.