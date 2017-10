Redevance TV: Elle a été supprimée mais certains doivent encore... payer!

La fin du gouvernement Magnette et le début du gouvernement Borsus ont été marqués par une saga : la suppression de la redevance TV. Point d’orgue, le 8 septembre dernier, lorsque le nouveau ministre du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), annonce avec fierté la fin de cette taxe. « Nous n’allons pas reprendre ces diminutions dans la poche des Wallons. Nous rendons du pouvoir d’achat aux Wallons, nous rendons de l’attractivité à la Wallonie et au final, ce sera bon pour l’économie de la région », ajoutait-il.

Trois groupes pour trois périodes

Pourtant, de nombreux Wallons reçoivent actuellement une invitation à payer. C’est normal. Pour pouvoir gérer correctement l’enrôlement de cette taxe, l’administration a toujours divisé les ménages wallons en trois groupes.

Premier groupe : les chambres d’hôte, gîtes et logement similaires. Ce groupe de redevable reçoit des invitations à payer en fin d’année pour une période imposable qui s’étend du 1 er janvier au 31 décembre.

Deuxième groupe : les redevables dont le nom de famille débute par la lettre de A à J. Ils reçoivent en mars une invitation à payer pour une période imposable qui s’étend du 1 er avril au 31 mars.

Troisième et dernier groupe : les personnes dont la première lettre du nom de famille est comprise entre les lettres K et les lettres Z. C’est elles qui reçoivent actuellement une invitation à payer.

Vous devez payer !

« Il est donc tout à fait normal que des ménages wallons reçoivent ces jours-ci des invitations à payer pour la période d’un an allant du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2018 », précise le cabinet du ministre Crucke. « En effet, le principe légal repris dans la loi de 1987 est que la période imposable court sur 12 mois consécutifs. Il n’y a donc aucune discrimination, mais un juste respect du prescrit légal. Cette analyse a été validée par l’Administration fiscale de la Région wallonne. »

Les « petits malins » qui comptaient demander un « remboursement » pour les mois de janvier à septembre 2018 doivent également se raviser. « Il s’agit d’une taxe pour 2017 intégrée au budget 2017 », rappelle le cabinet. « Une fois la taxe payée pour une période imposable déterminée, il n’a jamais été légalement prévu d’en permettre un remboursement partiel. »

Les contrôleurs vont encore sévir !

Enfin, si vous fraudez depuis des années, vous n’êtes pas à l’abri d’un contrôle : « Quelqu’un qui n’a jamais payé sa redevance peut encore se faire contrôler en 2017 et 2018 car la prescription pour l’établissement de la taxe est de 5 ans », précise le cabinet de Jean-Luc Crucke. « Des contrôles pourront donc toujours se faire. I l y a un arriéré de 62 millions € par rapport à cet impôt ce qui est un montant important et on ne peut pas tirer un trait dessus comme cela. Entre 80 et 85 % sont payés au moment de l’invitation à payer. Il faut donc être juste vis-à-vis de tous ces ménages wallons qui sont en règles et ceux qui ont « joué le jeu » en payant régulièrement la taxe. »

Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et des Finances. (MR)