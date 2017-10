Andrés Iniesta s'engage "à vie" avec le FC Barcelone

Nommé capitaine en 2015, Iniesta est un symbole blaugrana. Arrivé au club en septembre 1996, à l’âge de 12 ans, il est le joueur le plus titré de l’histoire du FC Barcelone avec 30 trophées soulevés, comme Lionel Messi.

Andrés Iniesta et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du capitaine « à vie », a annoncé vendredi le club catalan sur son site internet. Le milieu international espagnol, formé à la Masia, devrait donc terminer sa carrière avec les ’Blaugrana’.

« Le FC Barcelone et Andrés Iniesta sont convenus d’un accord unissant le capitaine et le club pour la vie. La signature aura lieu aujourd’hui à 12h30 », écrit le club catalan dans un communiqué. Le président Josep Maria Bartomeu et Andrés Iniesta accorderont ensuite une conférence de presse. Le précédent contrat d’Iniesta (33 ans) arrivait à échéance en juin 2018.

Avec 639 matches officiels disputés sous le maillot du Barça, Andrés Iniesta est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du FC Barcelone. Il a inscrit 55 buts depuis ses débuts en équipe première, le 29 octobre 2002, il y a près de 15 ans.