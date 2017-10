Mons: effondrement du bâtiment de l'ancien Mexx, côté rue des Fripiers (vidéo)

Rédaction en ligne

Un effondrement s’est produit ce vendredi matin, vers 9h30, dans le piétonnier montois. Il s’agit du bâtiment de l’ancien Mexx, au carrefour entre le piétonnier et la rue des Fripiers. Il est actuellement en cours de rénovation avec plusieurs autres bâtiments, et ce, afin de créer une seule et même cellule commerciale.