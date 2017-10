La fille de Serge Regnier touchée par les critiques suite à la mort de son papa: "Il reste un père, un papy, un frère, un mari"

En début de semaine, nous avons appris le décès de Serge Renier, papa de 31 enfants. Une triste nouvelle pour sa famille et ses proches, et pourtant, une autre épreuve est venue s’ajouter à leur peine: les nombreuses critiques des internautes. Cathy Regnier, une des filles de Serge, a tenu à répondre aux attaques.

Dans une interview accordée à nos confrères de la DH, Cathy Regnier assure que son père, malgré une situation familiale peu courante, était très apprécié: « Le mode de vie qu’il avait choisi il y a quinze ans ne change rien à l’amour qu’on lui portait et qu’on lui porte encore aujourd’hui », explique la jeune femme.

Et pour répondre aux attaques dont Serge et sa famille ont été victimes, elle regrette que certains internautes n’arrivent pas à prendre de recul : « Tout le monde n’a pas l’intelligence de respecter notre deuil. Certes, il était soi-disant « connu », mais ça reste un père, un papy, un frère, un mari avant tout. Et il nous manque à tous… ».