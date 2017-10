Boussu: l'échevin Nicolas Bastien interpellé jeudi pour infraction à la législation sur les armes

Une longue enquête de la police judiciaire de Mons a conduit à l’interpellation, jeudi après-midi, de l’échevin Nicolas Bastien.

Le parquet de Mons a indiqué que l’échevin a été privé de liberté et qu’il doit comparaître ce vendredi matin devant un juge d’instruction de Mons du chef d’infraction à la législation sur les armes. «Jusqu’à maintenant, il a été interpellé pas inculpé, souligne le parquet. « Et ce vendredi matin, soit il est relaxé, soit il est inculpé et pas placé sous mandat d’arrêt, soit il est inculpé et incarcéré».

Le bourgmestre « tout retourné »

«Je suis secoué, tout retourné », s’exclame Jean-Claude Debiève, le bourgmestre de Boussu. « J’ai été prévenu ce jeudi soir. Au début, je me suis dit ce n’est pas possible, c’est une erreur et j’ai eu confirmation ce matin. Je reste ébahi, étonné. Sincèrement, venant de lui… Il n’a jamais une parole grossière, une parole brutale,… Il doit y avoir un motif… »