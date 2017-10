Des hôpitaux vendent les données de leurs patients à une multinationale

C’est ce que rapportent Le Soir et De Standaard vendredi.

Au moins une quinzaine d’hôpitaux sur la centaine en Belgique ont vendu ces informations à la firme Quintiles IMS. Celle-ci paye 22 euros par lit et par an pour savoir quels traitements et médicaments sont administrés. Les informations concernées sont vastes, du détail du traitement suivi par chaque patient, aux données de facturation de l’hôpital aux mutuelles et à l’Inami ainsi que les résumés hospitaliers semestriels.

Le patron des Mutualités Chrétiennes, Jean Hermesse, dénonce une «marchandisation» en marche des soins de santé. L’Absym, principal syndicat médical, envisage sérieusement de déposer plainte non seulement auprès de la Commission de la Vie privée, mais aussi au pénal, selon le docteur Jacques de Toeuf, vice-président.

«Pourquoi est-ce intéressant pour le pharma? Parce qu’il pourra pour la première fois attacher une pathologie précise à un médicament et réaliser véritablement une radiographie des pratiques de l’hôpital. Nous conseillons à tous les médecins présents au conseil médical de leur hôpital de voter contre le fait de signer un tel accord», réagit-il.