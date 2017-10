La semaine passée, les parents de la petite Maëlys, 9 ans et disparue depuis le 26 août dernier à Pont-de-Beauvoisin (Isère, France), ont demandé au principal suspect de « révéler ce qu’il sait ».

Touchée par l’intervention des parents de Maëlys, la mère de Nordahl Lelandais est allée lui rendre visite en prison pour avoir une conversation, qui a finalement duré une heure, d’après nos confrères du Parisien. Mais l’homme reste sur sa position : il est innocent.

« Il m’a affirmé encore une fois qu’il était innocent. Il m’a dit ‘Maman, je te le jure, je te l’assure, les yeux dans les yeux’. Et je le crois. Je pense que s’il était coupable de quelque chose, il aurait la tête qui changerait. Il serait différent. Il ne pourrait pas me mentir jusqu’à ce point-là. S’il y avait eu le moindre doute, moi, je l’aurais ressenti. Mais là, non. On s’est embrassé, on s’est pris dans les bras, on était heureux tous les deux », a révélé Christiane Lelandais à certains médias français.

Malgré tout, l’ancien militaire reste le suspect numéro 1 des enquêteurs, qui attendraient d’avoir de nouveaux résultats d’analyses pour mettre l’homme face à ses nombreuses contradictions, toujours selon Le Parisien.