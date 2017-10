Mons: une nouvelle tête Ecolo au conseil communal

Diverses raisons personnelles et familiales l’empêchent de poursuivre son mandat. « Les écologistes tiennent à saluer son travail, notamment sur les questions d'entrepreneuriat vert, commente la cheffe de groupe. Frédéric restera un compagnon de route et continuera à apporter son soutien aux projets visant à faire de Mons, qui l’a vu grandir, une ville plus verte et plus juste. » Dès le mois de novembre, c’est Alienor Lefebvre qui rejoindra l’équipe écologiste. « Biologiste de formation, enseignante et Obourgeoise de 38 ans, Alienor a à cœur d’amener au conseil communal les préoccupations des Obourgeois, et portera des projets en vue d’améliorer, entre autres, la convivialité dans le grand Mons et la situation environnementale de notre commune. »