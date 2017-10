Procès du double assassinat d'Hensies: David a été piégé par «la pieuvre noire»

Dignement, Christian, Patricia et Marlène sont venus parler de leur fils et de leur frère, David. « C’était le roi et sa sœur la reine, ils n’ont jamais manqué de rien », a déclaré un ami de la famille juste avant l’audition de la famille. David était bon élève et sportif, un espoir du football qui excellait sous les couleurs des Francs Borains. À l’âge de 17 ans, David est allé au festival de Dour, où il vivait, et il a touché aux stupéfiants. « Un jour, j’ai trouvé une bouteille de méthadone dans sa garde-robe. Son papa l’a engueulé et David a répondu qu’il était allé chez un médecin », raconte sa maman.

> Retrouvez les déclarations des parents et de la sœur de David dans nos éditions digitales.