Un message d'alerte sur votre GSM? C'est seulement un test

Si votre habitation se trouve à proximité d’un site SEVESO, vous avez peut-être reçu ce jeudi matin un SMS d’alerte sur votre téléphone portable. Pas de panique, il ne s’agit que d’un simple test. Ce jeudi entre 10h et 13h, le centre de crise organise un test grandeur nature. Les provinces du Hainaut, la région montoise précisément, et d’Anvers sont concernées par cet exercice de simulation

Le Centre de crise effectuera comme à l’accoutumée un test trimestriel d’alerte ce jeudi 5 octobre, tant sur le réseau de sirènes des sites nucléaires et SEVESO que sur la plateforme d’alerte BE-Alert. Entre 11h45 et 13h15, les 570 sirènes électroniques placées autour des sites nucléaires et des entreprises Seveso seuil haut retentiront. Elles diffuseront ensuite un message oral dont le contenu sera « signal d’essai ».

Une nouveauté toutefois : BE-Alert, un nouvel outil permettant d’envoyer des messages écrits ou vocaux via gsm, téléphones fixes, e-mails et/ou médias sociaux est mis à l’épreuve ce jeudi. Deux campagnes d’envois de messages-tests seront lancées en collaboration avec les services fédéraux du gouverneur du Hainaut et la Commune de Sint-Amands (province d’Anvers). Concrètement, le message suivant a été adressé aux personnes se trouvant dans la zone concernée : « Be-Alert. Ceci est un message de test Alert-SMS. Vous ne devez rien faire. Si besoin d’informations. 065/372905. »

En situation d’urgence, l’alerte de la population est vitale. Chaque Bourgmestre, Gouverneur et le Ministre de l’Intérieur doit pouvoir alerter dans un laps de temps le plus court qu’il soit, un maximum de personnes concernées, avec un message uniforme, clair et concret.

Plus d’informations sur ce test sont disponibles sur be-alert@ibz.fgov.be ou sur www.centredecrise.be. Les citoyens concernés peuvent transmettre leurs remarques via be-alert@ibz.fgov.be. Il est également possible de s’inscrire pour recevoir le SMS via http://www.be-alert.be/ Le résultat technique du test sera disponible dans l’après-midi du 5 octobre sur www.centredecrise.be.