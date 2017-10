Elio Di Rupo annonce qu'il se retirera de la politique vers 80 ans

Elio Di Rupo était l’invité de RTL mercredi soir. Il était possible de l’interroger via Facebook et un internaute lui a ainsi demandé quand il songeait à se retirer de la politique. « Elio Di Rupo a 66 ans, il a eu une carrière assez pénible, être président de parti ou ministre n’est pas de tout repos et il est malgré tout toujours actif. Quand compte-t-il prendre sa retraite ? Je croyais que le PS était opposé à la retraite au-delà de 65 ans », a demandé Nicolas.

Pas de sitôt, a répondu Elio Di Rupo. « Dans les environs de 80 ans, j’envisage en effet de me retirer. D’ici là, tant que j’ai la santé et la capacité intellectuelle, nous avançons », a-t-il continué.

Le président du PS a par ailleurs expliqué que son parti était en effet opposé à la pension à 67 ans, surtout pour les personnes ayant effectué un métier pénible, mais que celui qui souhaitait travailler plus tard le pouvait.