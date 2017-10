Un stade national à capacité réduite après l'Euro 2020 pour attirer Anderlecht?

Le gouvernement flamand a jugé la demande de permis unique pour la construction du stade national sur le parking C du Heysel, introduite par le concepteur du projet, Ghelamco Invest, entièrement recevable, a communiqué l’administration communale de Grimbergen, territoire sur lequel est amené à être érigé l’ouvrage d’art. La commune flamande doit à présent organiser, pour la deuxième fois, une enquête publique, et énoncer un avis.

Selon L’Echo, le promoteur aurait procédé à, au moins, deux modifications dans la nouvelle mouture projet. Il rehausserait ainsi son budget consacré à l’amélioration de la mobilité autour de l’enceinte de 30 ou 40 millions d’euros. Et, surtout, il construirait un stade d’une capacité « modulable ». Ainsi, il serait pourvu de 60.000 places pour accueillir l’Euro 2020 et ainsi remplir les exigences de l’UEFA, avant de réduire sa capacité pour les années à venir. De quoi satisfaire le Sporting d’Anderlecht, qui ne voulait plus participer au projet tel que précédemment présenté ? La question mérite d’être soulevée…