Thomas Vermaelen se confie: "Je suis dans une situation difficile au Barça"

Vermaelen pourrait décrocher samedi sa 63e cap en Bosnie. Lors de cette campagne qualificative il a joué en Grèce et aussi face à Chypre. Il a aussi disputé les rencontres amicales contre la Tchéquie et la Russie.

La saison de Thomas Vermaelen, 31 ans, se résume à peu de chose. Les seules minutes de jeu du défenseur central sont celles qu’il a disputées en Grèce, début septembre, quand il a remplacé au coup d’envoi Vincent Kompany blessé face à Gibraltar.

Kompany est toujours blessé. Vermaelen sera plus que vraisemblablement titularisé samedi à Sarajevo. « Vince n’est pas là. Donc, la chance que je joue est plus grande. Je comprends les doutes parce que je ne joue pas beaucoup avec mon club, mais je ne sens pas le besoin de devoir prouver quelque chose. Je suis surtout content d’être là », a déclaré Vermaelen.

Il est revenu cet été à Barcelone après un prêt la saison dernière à l’AS Rome. « Le club m’a dit que je ne pouvais pas partir. Je devais rester malgré l’intérêt de plusieurs clubs (Everton et Anderlecht, notamment). Maintenant, je ne joue pas et donc je suis dans une situation difficile. J’essaie de m’entraîner en plus et de rester positif, mais on ne remplace pas les rencontres comme cela et je ne peux rien changer pour le moment. Je ne peux pas non plus jouer avec l’équipe B (Vermaelen n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs à cet effet, NDLR), et c’est naturellement regrettable. »

Ce manque de temps de jeu met en danger sa participation au Mondial l’an prochain, si sa situation n’évolue pas. « En football tout peut changer très vite : un équipier peut se blesser, être suspendu. Le Mondial et un éventuel transfert en janvier sont des soucis pour plus tard. On verra bien et je ne veux pas encore en parler. Il y a une clause de transfert importante dans mon contrat même pour un club de Premier League. Ce serait naturellement positif si je pouvais revenir à Barcelone avec des minutes de jeu. Ils verront alors aussi que je suis là s’ils ont besoin de moi », a encore précisé Vermaelen.