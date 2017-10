Début de la réhabilitation du revêtement de l'E19-E42 entre Mons et Obourg le 9 octobre

La réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 entre Mons (BK 61.1) et Saint-Ghislain (BK 67.5) durera jusqu’à la fin du mois d’octobre, a indiqué mercredi la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Des dégradations plus profondes ont été constatées sur la voie de droite.

Le chantier de réfection de l’autoroute entre Mons et Saint-Ghislain se concentrera sur la réfection de la voie de droite, dans le but de réparer en profondeur les dégradations constatées. L’échangeur de Saint-Ghislain ne sera donc pas fermé le week-end des 7 et 8 octobre, comme prévu initialement. Les travaux de réfection de cet échangeur seront réalisés ultérieurement, prévient la Sofico qui ne communique toutefois pas de date précise à ce stade.

Le chantier de réfection de l’autoroute devrait quant à lui être terminé pour la fin du mois d’octobre au terme de la seconde phase du chantier qui débutera le vendredi 6 octobre. Les travaux s’effectueront sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite. La circulation sera réduite aux voies du milieu et de gauche en direction de Saint-Ghislain. La première phase des travaux, qui s’est concentrée sur les voies du milieu et de gauche, devrait être terminée jeudi soir.

Le chantier de réhabilitation de l’autoroute E42-E19/A7 entre Mons et Saint-Ghislain en direction de Saint-Ghislain a débuté le 22 septembre dernier. Il permet d’assurer la réfection de la voirie sur près de 6,5 kilomètres. Ce chantier représente un budget de 3.065.000 euros HTVA financé par la Sofico.