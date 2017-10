Double infanticide de Sainte-Walburge: Eddy Michel, le papa de Timothé et Jules, n'a pas quitté sa cellule pour se présenter devant la chambre du conseil

Depuis ce mardi, il est représenté par deux avocats pénalistes liégeois, Me Guy Uerlings et Me Xavier Montiel-Corte, rôdés aux dossiers difficiles. A la sortie de la chambre du conseil, Me Montiel-Corte a fait très peu de commentaires. Il a expliqué que son client est « effondré, abattu, stupéfait par ce qu'il a fait ».

Eddy Michel était inconnu de la justice : « Il ne comprend pas, il répète qu'il adorait ses enfants, et c'est d'ailleurs ce dont tout son entourage atteste. Tout le monde décrit un homme gentil, prévenant, pour qui ses enfants comptaient plus que tout... Les faits ne sont absolument pas prémédités ». Les expertises des psys, estiment ses conseils, seront « capitales » dans ce dossier.

Par ailleurs, on apprend que c'est à la juge d'instruction liégeoise Isabelle Cabus que ce dossier a été confié.