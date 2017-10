Et ces critiques, elles sont liées au comportement, ou du moins à l’attitude, de Donald Trump lorsqu’il a décidé de jeter… des rouleaux de papier toilettes aux nombreux locaux venus le rencontrer. Près de deux semaines après le passage dévastateur l’ouragan de catégorie 4, Porto Rico panse toujours ses plaies : une grande partie des habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l’eau potable ni au carburant, et parfois sans toit. De nombreuses personnes sont toujours privées de besoins de première nécessité et ont en effet besoin de papier WC.

Mais si donner ces rouleaux à la population était nécessaire, c’est l’attitude dégagée par le Président qui lui est reprochée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes estiment que lancer ces papiers WC à la manière d’un lancer franc au basket est en effet inapproprié.