Un automobiliste seul en cause a perdu le contrôle de sa voiture, mardi soir, à Gilly (Charleroi). Il a percuté un poteau et a été éjecté de l’habitacle. Sérieusement blessé, le conducteur a été transporté en milieu hospitalier.

L’accident est survenu vers 21h45, sur la chaussée de Fleurus à Gilly, indiquent les services de secours. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d’une Renault Clio a perdu le contrôle de son véhicule et percuté violemment un poteau, en face du magasin d’aquariophilie Floraquatic. Suite au choc, le moteur a été arraché et l’automobiliste a été éjecté de l’habitacle pour retomber lourdement sur le sol. La voiture, elle, a finit sa course contre un véhicule en stationnement.

Avertis des faits, les secours sont descendus sur place et ont pris en charge la victime. Sérieusement blessée, cette dernière a été transportée en milieu hospitalier. De son côté, la police locale de Charleroi a fermé la route à la circulation, ce qui a entraîné la déviation des bus.