Plus de dix fusils avaient été retrouvés dans la chambre de l’hôtel Mandalay Bay depuis laquelle Stephen Paddock a tiré sur des personnes qui assistaient à un concert à Las Vegas dimanche soir. Au lendemain de cette terrible tuerie, une journaliste américaine a dévoilé sur Twitter deux photos des armes, telles qu’elles ont été retrouvées dans la pièce lors de l’arrivée des forces de l’ordre.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) 3 octobre 2017

Stephen Paddock était mort lorsque les policiers ont voulu l’interpeller. Des armes à feu, des explosifs et des milliers de munitions ont ensuite été retrouvées à son domicile. Selon un dernier bilan, cette attaque a fait 59 morts et plus de 500 blessés.