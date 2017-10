Fusillade à Las Vegas: il y a déjà eu plus de 11.000 morts par armes à feu aux Etats-Unis en 2017

La législation sur la vente d’armes aux Etats-Unis interpelle une fois de plus après la fusillade de dimanche à Las Vegas (qui a fait 59 morts, selon le dernier bilan), la pire de l’histoire américaine récente.

Et pourtant, selon liberation.fr, la Chambre prévoit d’ici peu de passer deux nouvelles lois qui détricoteraient un peu plus encore la législation américaine sur le contrôle des armes. La première permettrait de faciliter la vente des canons silencieux et la seconde autoriserait des personnes ayant le droit de porter des armes en les dissimulant de se rendre dans des États où la législation ne le permet pas normalement.