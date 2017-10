Né en 1950 à Gainesville en Floride, Tom Petty a subi un arrêt cardiaque dans sa résidence dimanche soir. Malgré l’intervention des ambulanciers qui lui ont administré avec succès les premiers soins l’artiste a du être placé sous respirateur artificiel rapporte TMZ. Comme il n'avait pas d'activité cérébrale à son arrivée à l'hôpital, son entourage aurait pris la décision de le retirer du respirateur artificiel.

Tom Petty a connu le succès avec son groupe de rock «Tom Petty and The Heartbreakers» et son premier titre intitulé «Breakdown» en 1978 avant de poursuivre une carrière solo remarquée.

Il a connu le succès avec des chansons comme « I Won’t Back Down », « Runnin’ Down a Dream », « American Girl » et « Free Fallin’ ». Tom Petty a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde.

Lundi dernier à Los Angeles, il venait d’ailleurs tout juste de terminer une tournée.